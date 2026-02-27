Топ-менеджера «Газпром нефти» заподозрили в крупных взятках

В Петербурге задержали зампреда «Газпром нефти» Джалябова по делу о взятке

В Санкт-Петербурге задержали заместителя председателя правления «Газпром нефти» Антона Джалябова по подозрению в получении взяток на сумму более 29 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По данным агентства, Джалябова задержали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД в рамках расследования дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ — о получении взятки в особо крупном размере.

Следствие считает, что речь идет о двух эпизодах в 2020–2021 годах. По версии правоохранителей, Джалябов получил 28 млн рублей от руководителей подрядных организаций и на эти деньги купил квартиру в Сочи в жилом комплексе «Актер Гэлакси». Кроме того, ему вменяют получение взятки в виде катера стоимостью более 1,7 млн рублей.

В тот период Джалябов возглавлял филиал «Газпром инвест Надым». Следствие полагает, что за денежное вознаграждение он подписывал акты о приемке фактически невыполненных работ по крупным строительным контрактам, обеспечивал их оплату и помогал подрядчикам избежать штрафов и неустоек за срыв сроков.

Как уточнил источник агентства, следственные действия с Джалябовым продолжатся в Москве. После этого будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

Топ-менеджеру в общей сложности грозит до 15 лет лишения свободы.

В 2020–2021 годах Джалябов руководил филиалом «Газпром инвест Надым». С марта 2021 по август 2023 года он занимал пост генерального директора «Газпром добыча Ноябрьск». В 2023–2024 годах работал главным инженером «Газпром нефти», а в апреле 2024 года стал заместителем председателя правления компании.

