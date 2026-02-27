В России расширят список допущенных к обязанностям полиции

В России предложили допустить к полицейской деятельности сотрудников органов внутренних дел. Соответствующий указ подписал глава МВД Владимир Колокольцев, документ опубликован на сайте ведомства.

Министерство планирует расширить круг лиц, наделенных полицейскими полномочиями. Предлагается привлекать к выполнению обязанностей полиции больше граждан из числа сотрудников органов внутренних дел.

Перед допуском к работе их будут обучать и тестировать. Решение о том, кого именно привлекать к этим обязанностям, будет принимать руководитель.

В документе указано, что утвержден порядок привлечения сотрудников органов внутренних дел России, которые не являются сотрудниками полиции, к выполнению обязанностей, возложенных на полицию.

До этого епутат Госдумы Каплан Панеш выступил с инициативой ввести обязательную индексацию зарплат сотрудников силовых ведомств и правоохранительных органов два раза в год. Парламентарий сообщил, что предлагает закрепить механизм гарантированного повышения денежного довольствия каждые 6 месяцев. По его мнению, рост окладов должен соответствовать фактическому уровню инфляции.

По его оценке, такая мера может стать стимулом для действующих сотрудников оставаться на службе, а для молодых специалистов — сигналом о том, что государство гарантирует сохранение уровня их дохода.

Ранее стало известно, что в России усилят контроль за иностранными гражданами.