В загоревшейся квартире в московском ЖК «Янтарный» обнаружили ребенка

SHOT: ребенок находится в тяжелом состоянии из-за пожара в ЖК на севере Москвы

Сотрудники экстренных служб обнаружили 10-летнего ребенка в загоревшейся квартире в жилом комплексе (ЖК) «Янтарный», расположенном на улице Лавочкина в Москве. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, огнеборцы с трудом добрались до несовершеннолетнего, так как в помещении было очень много вещей. Недавно специалисты вынесли пострадавшего на носилках из дома.

«Ребенок находится в тяжелом состоянии», — подчеркивается в материале.

В публикации отмечается, что к текущему моменту сотрудники экстренных служб локализовали возгорание.

«Точные причины происшествия уточняются», — добавили журналисты.

Пожар в ЖК «Янтарный» на севере Москвы произошел в ночь на 27 февраля. Огонь охватил квартиру на 21-м этаже дома, прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали из здания не менее 40 человек.

До этого газета «Известия» со ссылкой на главное управление МЧС России по Московской области сообщила, что в деревне Нелидово загорелся частный жилой дом. В тот момент в здании находились три ребенка — годовалый малыш и два мальчика пяти и 11 лет. Старшие смогли самостоятельно выбраться из дома, самого младшего спасти не удалось.

Ранее в Ижевске пенсионерка устроила пожар в квартире, забыв на столе церковную свечу.