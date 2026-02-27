Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Бизнес

Экономист объяснил, как россиянам максимально заработать на вкладах

Экономист Балынин: для заработка следует положить деньги на трехлетний вклад
Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Россиянам стоит разделить свободные деньги на несколько частей, одну из которых разместить на накопительный счет с начислением на ежедневный остаток. Об этом aif.ru рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, эти средства можно будет использовать для текущих трат. Остальные можно положить на вклады на короткий (три и шесть месяцев) и длинный срок (один и три года). Среди трехлетних вкладов он порекомендовал присмотреться к вариантам, где установлена ключевая ставка с ежемесячной капитализацией, поскольку это позволит получить наибольшую доходность.

Балынин добавил, что на ближайшем заседании ЦБ, которое состоится 20 марта, ключевая ставка может быть снижена до 14%.

«Наиболее серьезно будут рассматриваться, на мой взгляд, именно варианты со снижением: вероятность каждого из трёх варианты снижения – до 14%, до 14,5% и до 15% – рассматриваю как одинаковую. Но при этом оставляю небольшую вероятность сохранения ключевой ставки без изменений и исключаю возможность ее повышения», – заключил эксперт.

Директор по развитию финансовых продуктов сервиса «Сравни» Магомед Гамзаев до этого говорил, что ставки по банковским вкладам в России продолжат снижаться на фоне решения Центрального банка понизить ключевую ставку. Он отметил тенденцию к постепенному снижению ставок вслед за ключевой, но при этом подчеркнул, что депозиты сохранят свой статус одного из главных инструментов накопления для россиян. Несмотря на заметное уменьшение их доходности, эксперт считает вклады по-прежнему понятным и низкорисковым способом хранения сбережений.

Ранее в России оценили, при какой ключевой ставке ипотека станет массовой.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!