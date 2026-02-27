Экономист объяснил, как россиянам максимально заработать на вкладах

Россиянам стоит разделить свободные деньги на несколько частей, одну из которых разместить на накопительный счет с начислением на ежедневный остаток. Об этом aif.ru рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, эти средства можно будет использовать для текущих трат. Остальные можно положить на вклады на короткий (три и шесть месяцев) и длинный срок (один и три года). Среди трехлетних вкладов он порекомендовал присмотреться к вариантам, где установлена ключевая ставка с ежемесячной капитализацией, поскольку это позволит получить наибольшую доходность.

Балынин добавил, что на ближайшем заседании ЦБ, которое состоится 20 марта, ключевая ставка может быть снижена до 14%.

«Наиболее серьезно будут рассматриваться, на мой взгляд, именно варианты со снижением: вероятность каждого из трёх варианты снижения – до 14%, до 14,5% и до 15% – рассматриваю как одинаковую. Но при этом оставляю небольшую вероятность сохранения ключевой ставки без изменений и исключаю возможность ее повышения», – заключил эксперт.

Директор по развитию финансовых продуктов сервиса «Сравни» Магомед Гамзаев до этого говорил, что ставки по банковским вкладам в России продолжат снижаться на фоне решения Центрального банка понизить ключевую ставку. Он отметил тенденцию к постепенному снижению ставок вслед за ключевой, но при этом подчеркнул, что депозиты сохранят свой статус одного из главных инструментов накопления для россиян. Несмотря на заметное уменьшение их доходности, эксперт считает вклады по-прежнему понятным и низкорисковым способом хранения сбережений.

Ранее в России оценили, при какой ключевой ставке ипотека станет массовой.