Армия

В России за ночь уничтожили более 90 беспилотников ВСУ

Минобороны: средства ПВО за ночь сбили 95 украинских дронов над территорией РФ
Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Более 90 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над территорией России в ночь на 27 февраля. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 26 февраля до 7:00 мск 27 февраля дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в ведомстве.

Воздушные цели нейтрализовали над акваториями Черного и Азовского морей, а также в 11 российских регионах. Среди них — Орловская, Курская, Тульская, Брянская, Смоленская, Белгородская, Тверская, Воронежская и Калужская области, Краснодарский край и столичный регион. По данным Минобороны, пять сбитых беспилотников летели в сторону Москвы.

Утром 27 февраля газета «Известия» со ссылкой на губернатора Тульской области Дмитрия Миляева написала, что в воздушном пространстве региона ликвидировали два беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Как сообщил глава российского субъекта, в результате атаки никто не пострадал. Предварительно, повреждений инфраструктуры зафиксировано не было.

Ранее в Брянской области в результате атаки БПЛА пострадала женщина.

 
