В Тульской области отразили атаку украинских БПЛА

Губернатор Миляев: над Тульской областью сбили два украинских беспилотника
Станислав Красильников/РИА Новости

Два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) сбили над Тульской областью. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Пострадавших нет», — подчеркивается в заявлении.

Информация о каких-либо повреждениях инфраструктуры не поступала, отметил глава российского субъекта. Он добавил, что в Тульской области продолжает действовать угроза атаки БПЛА.

Вечером 26 февраля газета «Известия» со ссылкой на министерство обороны России сообщила, что над территорией страны за семь часов перехватили и уничтожили 167 украинских дронов самолетного типа. Атака продолжалась с 14:00 до 20:00 мск.

Беспилотники ликвидировали в Брянской, Орловской, Тульской, Калужской и Курской областях, а также в Крыму и столичном регионе. При этом 12 сбитых БПЛА летели в сторону Москвы.

В период с 12:00 до 14:00 мск над Брянской областью перехватили 35 беспилотных летательных аппаратов. По данным Минобороны России, украинские военнослужащие пытались нанести удары по объектам на территории региона с помощью дронов самолетного типа.

Ранее украинский БПЛА атаковал гражданский автомобиль в Белгородской области.

 
