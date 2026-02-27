Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

Силы ПВО отразили атаку беспилотников на Смоленскую область

Губернатор Анохин: средства ПВО сбили три беспилотника в Смоленской области
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили три беспилотника в Смоленской области, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале.

«На Смоленскую область совершена попытка атаки украинскими БПЛА. Силами ПВО министерства обороны России и ВКС сбиты три беспилотника», — написал он.

По данным главы региона, пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано. В настоящее время на местах падений обломков работают оперативные службы, заключил Анохин.

Тем временем губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о том, что силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника в регионе. Он отметил, что информации о повреждениях инфраструктуры не поступало,

В ночь на 27 февраля Telegram-канал SHOT писал о том, что в небе над Воронежем произошло как минимум пять взрывов. Предположительно, силы ПВО отражали атаку украинских дронов. По словам местных жителей, в северной и центральной части Воронежа «дрожали стекла в рамах».

Ранее в Госдуме рассказали, как решить вопрос с ударами украинских беспилотников.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!