Силы ПВО отразили атаку беспилотников на Смоленскую область

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили три беспилотника в Смоленской области, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале.

«На Смоленскую область совершена попытка атаки украинскими БПЛА. Силами ПВО министерства обороны России и ВКС сбиты три беспилотника», — написал он.

По данным главы региона, пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано. В настоящее время на местах падений обломков работают оперативные службы, заключил Анохин.

Тем временем губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о том, что силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника в регионе. Он отметил, что информации о повреждениях инфраструктуры не поступало,

В ночь на 27 февраля Telegram-канал SHOT писал о том, что в небе над Воронежем произошло как минимум пять взрывов. Предположительно, силы ПВО отражали атаку украинских дронов. По словам местных жителей, в северной и центральной части Воронежа «дрожали стекла в рамах».

Ранее в Госдуме рассказали, как решить вопрос с ударами украинских беспилотников.