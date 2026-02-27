Стресс и усталость повышают риск ОРВИ, предупредила врач

После жестких дедлайнов, интенсивной подготовки к экзаменам или соревнованиям болезни — не редкость. О причинах такой связи «Газете.Ru» рассказала невролог Екатерина Демьяновская.

Кортизол — гормон стресса, который вырабатывается в любых ситуациях, когда человеку нужно собраться и действовать быстро. В норме его уровень повышается в тот момент, когда требуются активные действия, а затем нормализуется.

Однако при длительном эмоциональном или физическом напряжении уровень кортизола не снижается — он остается повышенным постоянно, что приводит к истощению вырабатывающих его надпочечников и подавлению иммунитета. Снижается производство лимфоцитов, запускающих воспалительную реакцию при встрече с патогеном, замедляется синтез интерферонов, которые блокируют размножение вирусов в первые часы после заражения. В результате иммунная система хуже распознает и уничтожает вирусы на слизистых оболочках дыхательных путей, а риск ОРВИ возрастает.

«Хроническая усталость усугубляет картину. Если человек регулярно спит меньше 6 часов в сутки, снижается уровень мелатонина и витамина D (они играют важную роль в работе иммунной системы). В то же время повышается выработка провоспалительных веществ (цитокинов), это провоцирует скрытые воспалительные процессы, ослабляющие местный иммунитет. В результате вирусы легче проникают в клетки и быстрее размножаются, а симптомы (насморк, боль в горле) могут возникать даже после небольшого контакта с заболевшим», — рассказывает эксперт Лаборатории «Гeмотест».

Если усталость и стресс сочетаются со скудным рационом, который не обеспечивает поступление достаточного количества витаминов, минералов, белков и жиров, риск болезни повышается еще сильнее: хуже образуются иммунные клетки и антитела, медленнее восстанавливаются поврежденные ткани.

«Чтобы помочь организму лучше переносить стресс, важно обеспечить полноценный отдых, разнообразное и здоровое питание, регулярно заниматься физическими упражнениями (они помогают использовать лишний кортизол), но при этом не перегружать организм ими. Важно прислушиваться к собственным ощущениям: первые признаки переутомления — всегда повод пересмотреть нагрузки и дать себе больше времени на отдых и восстановление», — подчеркивает эксперт.

