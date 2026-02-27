Кореевед Ланьков прокомментировал свою депортацию из Латвии

Кореевед Ланьков заявил, что не обиделся на Латвию за депортацию

Кореевед Андрей Ланьков в своем Telegram-канале рассказал, что не обиделся на депортацию из Латвии, назвав решение местных бюрократов «глупостью».

«Еще раз подчеркиваю: никакой обиды на Латвию у меня нет. Глупости время от времени совершают бюрократы в любых странах. Такова жизнь», — написал Ланьков.

По его словам, 25 февраля в Таллине у него с аншлагом благополучно прошла лекция, на которую приехали люди, желающие посетить сорванное мероприятие в Риге.

Ланьков добавил, что его европейский тур продолжается по графику.

24 февраля сообщалось, что в Риге сотрудники полиции прямо во время лекции задержали Ланькова. По словам очевидцев, ученого с занятия увели представители муниципальной полиции. Историка доставили в иммиграционную службу Латвии.

Позднее кореевед рассказал, что у него запланированы и другие лекции в Европе: 27 февраля — в Люксембурге, 28 февраля — в Лиссабоне и 2 марта — в Дублине.

