Арестовано имущество экс-депутата Исаева на 10 млрд рублей

Судебные приставы арестовали имущество бывшего депутата Госдумы Ризвангаджи Исаева и его семьи на сумму более 10 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС.

Согласно материалам, с которыми ознакомилось агентство, обеспечительный арест наложен на все имущество, принадлежащее Исаеву.

Ранее Генпрокуратура подала соответствующий иск. В частности, ведомство требует обратить в доход государства доли Исаева в Газтрансбанке (более 90%), компаниях «Центр-отель» (95%), «Южный ресурс» (100%), СЗ «Сармат», «Сармат строй», «Арс капитал», «Гелиос» и Тепловой транспортной компании.

Генеральная прокуратура подозревает экс-депутата в нарушении антикоррупционного законодательства. По версии ведомства, Исаев, будучи депутатом в 2007–2011 годах, продолжал управлять бизнесом через аффилированных лиц и своего брата Шамиля Исаева. В частности, он скупил 413 га земли в Краснодаре, выделенные под жилищное строительство. Средства от реализации участков он вложил в крупные девелоперские проекты.

Ранее Генпрокуратура потребовала передать государству систему бронирования Leonardo.