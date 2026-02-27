Даже одна банка колы без сахара в день ухудшает память и способность подбирать слова

Аспартам — это популярный сахарозаменитель, который добавляют в колу и многие другие продукты с пометкой «без сахара». Он может негативно влиять на память и вербальную беглость (способность быстро вспоминать слова), если пить 300 мл напитка с сахарозаменителями ежедневно, рассказала «Газете.Ru» руководитель проекта «Школа снижения лишнего веса», врач-эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Юлия Атаманова.

«Исследование на мышах, опубликованное в 2026 году, показало: у мышей, которые каждый день получали аспартам, снижалась память. В этом исследовании важно то, что дозировка аспартама была в семь раз ниже той, которая сейчас считается безопасной (примерно 7 мг/кг, тогда как ВОЗ и FDA считают безопасным до 50 мг/кг). Но паниковать не стоит. Важно понять, что 7 мг/кг — это 2,5 литра колы для человека, который весит 70 кг. Вряд ли кто-то выпивает столько колы в день», — рассказала врач.

Однако Атаманова отметила, что употреблять колу без сахара каждый день, даже в малых дозах, не стоит.

«Есть и другое исследование от октября 2025 года на людях, в котором участники выпивали ежедневно всего лишь 300 мл напитка с сахарозаменителями. В этом исследовании потребление аспартама, сахарина, ацесульфама К, эритритола, сорбитола и ксилита было связано с более быстрым снижением когнитивных функций, особенно памяти и вербальной беглости. Я ни в коем случае не хочу никого пугать и демонизировать сахарозаменители. Лично я не собираюсь вовсе отказываться от колы без сахара, но пить ее каждый день точно не стоит. Лучше ограничиться одним или двумя стаканами по 300 мл в неделю», — заключила доктор.

Ранее врач рассказала, как быстро нормализовать давление без лекарств.