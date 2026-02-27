Размер шрифта
Мадуро потребовал прекратить суд над ним из-за процессуальных нарушений

Мадуро обвинил США в нарушении его прав и потребовал закрыть суд по его делу
Eduardo Munoz/Reuters

Администрация США своими действиями лишает президента Венесуэлы Николаса Мадуро гарантированного американской конституцией права на справедливое судебное разбирательство, Каракасу не дают оплатить его защиту в суде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ходатайство адвоката Барри Поллака.

«Поведение правительства США не только подрывает права Мадуро, но и обязанность суда провести справедливое разбирательство», — говорится в документе.

Адвокат подчеркнул, что американское правительство безосновательно не позволяет Каракасу оплатить защиту Мадуро несмотря на то, что кабмин Венесуэлы обязан покрыть эти расходы.

3 января США нанесли серию ударов по Венесуэле и захватили президента страны Николаса Мадуро, а также его супругу. Задержанного политика доставили в Нью-Йорк, где ему предъявили обвинения в наркотерроризме и других преступлениях.

5 января состоялось первое судебное заседание по делу Мадуро, по итогам которого его оставили под стражей. Второе заседание суда по делу президента Венесуэлы было перенесено на 26 марта.

Ранее в МИД России призвали США освободить Мадуро.

 
