Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают группу 140-го центра сил специальных операций (ССО) в Сумскую область. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам источника агентства, ранее на данном участке фронта уже были уничтожены несколько групп этого спецподразделения украинских войск. Формированиями, которые выполняли задачи в районе Садков и Варачино, руководили капитан Леонид Семенюк и майор Сергей Карачевский соответственно. Также здесь ликвидировали командира Илью Билыка.

«Украинское командование продолжает использовать «элиту ВСУ» как обычные линейные пехотные подразделения, что связано как с общеизвестным негативным отношением (главнокомандующего армией Александра — «Газета.Ru») Сырского к спецназу, так и с банальной нехваткой личного состава», — подчеркнули в силовых структурах.

23 февраля один из командиров группы «Пресса» в составе спецназа «Ахмат» с позывным «Сальза» сообщил, что бойцам специального отряда быстрого реагирования и подразделениям группировки российских войск «Север» удалось нанести серьезный удар по «шведской» 21-й отдельной механизированной бригаде ВСУ в Сумской области. Большинство солдат в этом украинском соединении — военные, проходившие подготовку на полигонах НАТО.

Ранее российские бойцы уничтожили казармы операторов дронов ВСУ в Сумской области.