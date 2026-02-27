Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

ВСУ направляют элитный спецназ в Сумскую область

РИА: командование ВСУ перебрасывает группу 140-го центра ССО в Сумскую область
Kuba Stezycki/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают группу 140-го центра сил специальных операций (ССО) в Сумскую область. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам источника агентства, ранее на данном участке фронта уже были уничтожены несколько групп этого спецподразделения украинских войск. Формированиями, которые выполняли задачи в районе Садков и Варачино, руководили капитан Леонид Семенюк и майор Сергей Карачевский соответственно. Также здесь ликвидировали командира Илью Билыка.

«Украинское командование продолжает использовать «элиту ВСУ» как обычные линейные пехотные подразделения, что связано как с общеизвестным негативным отношением (главнокомандующего армией Александра — «Газета.Ru») Сырского к спецназу, так и с банальной нехваткой личного состава», — подчеркнули в силовых структурах.

23 февраля один из командиров группы «Пресса» в составе спецназа «Ахмат» с позывным «Сальза» сообщил, что бойцам специального отряда быстрого реагирования и подразделениям группировки российских войск «Север» удалось нанести серьезный удар по «шведской» 21-й отдельной механизированной бригаде ВСУ в Сумской области. Большинство солдат в этом украинском соединении — военные, проходившие подготовку на полигонах НАТО.

Ранее российские бойцы уничтожили казармы операторов дронов ВСУ в Сумской области.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!