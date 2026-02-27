Размер шрифта
Россиянам пообещали повышенные выплаты во второй половине марта

Экономист Балынин: большая часть зарплаты будет во второй половине марта
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Россияне получат большую часть зарплаты во второй половине марта, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Трудовым кодексом РФ установлено, что выплата зарплаты производится не реже чем два раза в месяц. Причем выплата оклада за каждую из частей месяца осуществляется с учетом приходящихся на нее рабочих дней. На размер выплачиваемой за месяц суммы наличие выходных и праздничных дней в марте никак не повлияет, но на распределение величины оклада между авансом и итоговым расчетом за месяц отразится. В марте 2026 года для работников с пятидневной рабочей неделей рабочих дней будет 21 (в 2025 году их было столько же). В первой половине марта будет 9 рабочих дней и во второй половине марта — 12 рабочих дней. Поэтому выплаты во второй половине месяца будут больше», — отметил Балынин.

По его словам, в случае оклада в 100 тыс. рублей расчет получится следующим образом: за первую половину марта человек получит 42 857,14 рубля (за вычетом НДФЛ — 37 286,14 рубля), а за вторую половину марта будет выплачено 57 142,86 рубля (за вычетом НДФЛ — 49 713,86 рубля).

Экономист подчеркнул, что премии и другие установленные надбавки, как правило, выплачиваются работодателем вместе с выплатой зарплаты за вторую половину месяца. Поэтому в таком случае при их наличии сумма выплат за вторую половину месяца может оказаться еще выше, заключил эксперт.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые профессии февраля.

 
