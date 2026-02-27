Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Чубайс назвал себя оппозиционером

Чубайс заявил, что является оппозиционером, и потребовал от Канады снять санкции
Евгений Биятов/РИА Новости

Анатолий Чубайс заявил, что является оппозиционером, и потребовал от Канады снять с него санкции. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на иск Чубайса в Федеральный суд Канады.

Отмечается, что к иску Чубайс приложил свою автобиографию, в которой написал об исторической оппозиции президенту РФ, протестах против военной операции и вынужденном отъезде из страны в 2022 году.

Чубайс также указал, что его включение в санкционные списки инициировал ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России), однако ПАСЕ не признает фонд «российской демократической силой».

В январе ТАСС, ссылаясь на иск «Роснано» к Чубайсу и другим бывшим топ-менеджерам, сообщал, что экс-руководство «Роснано» во главе с Анатолием Чубайсом, бесконтрольно повышая финансирование неприменимого проекта, нанесло компании крупный ущерб.

В документе говорится о проекте TAS-MRAM, в соответствии с которым предполагалось создание в России производства магниторезистивной оперативной памяти. Несмотря на то, что технология TAS-MRAM являлась промышленно неприменимой, а проектные компании находились в предбанкротном состоянии, руководство «Роснано» на протяжении девяти лет реализации проекта бесконтрольно увеличивало его финансирование.

В результате действий ответчиков компании были причинены убытки в размере свыше €41 млн, более $35 млн и свыше 5 млрд рублей.

Ранее экс-главу «дочки» «Роснано» осудили за финансовые махинации.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!