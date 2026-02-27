Чубайс назвал себя оппозиционером

Чубайс заявил, что является оппозиционером, и потребовал от Канады снять санкции

Анатолий Чубайс заявил, что является оппозиционером, и потребовал от Канады снять с него санкции. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на иск Чубайса в Федеральный суд Канады.

Отмечается, что к иску Чубайс приложил свою автобиографию, в которой написал об исторической оппозиции президенту РФ, протестах против военной операции и вынужденном отъезде из страны в 2022 году.

Чубайс также указал, что его включение в санкционные списки инициировал ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России), однако ПАСЕ не признает фонд «российской демократической силой».

В январе ТАСС, ссылаясь на иск «Роснано» к Чубайсу и другим бывшим топ-менеджерам, сообщал, что экс-руководство «Роснано» во главе с Анатолием Чубайсом, бесконтрольно повышая финансирование неприменимого проекта, нанесло компании крупный ущерб.

В документе говорится о проекте TAS-MRAM, в соответствии с которым предполагалось создание в России производства магниторезистивной оперативной памяти. Несмотря на то, что технология TAS-MRAM являлась промышленно неприменимой, а проектные компании находились в предбанкротном состоянии, руководство «Роснано» на протяжении девяти лет реализации проекта бесконтрольно увеличивало его финансирование.

В результате действий ответчиков компании были причинены убытки в размере свыше €41 млн, более $35 млн и свыше 5 млрд рублей.

Ранее экс-главу «дочки» «Роснано» осудили за финансовые махинации.