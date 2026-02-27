Размер шрифта
На Камчатке придумали, как ускорить рост сельхозрастений в пять раз

В КамГУ создан стимулятор из водорослей, в пять раз ускоряющий рост растений
boommaval/Shutterstock/FOTODOM

Биологи Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга (КамГУ им. Беринга) и Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН создали природный стимулятор для сельскохозяйственных культур из местных бурых водорослей. Экстракт алярии может стать альтернативой дорогим импортным препаратам и помочь развитию тепличного хозяйства на Дальнем Востоке. Как рассказали «Газете.Ru» в КамГУ им. Беринга, стимулятор в пять раз ускоряет рост растений.

Морские водоросли давно используются в сельском хозяйстве прибрежных регионов — как удобрение и кондиционер почв. За рубежом давно используют жидкие экстракты из гигантских ламинарий. Эти биостимуляторы помогают растениям переносить температурный стресс, засуху, засоление почв, защищают от вредителей и болезней. Но для России такие препараты — дорогой импорт.

Ученые решили проверить, можно ли использовать для тех же целей местные водоросли. Выбор пал на алярию (Alaria esculenta) — одну из самых распространенных бурых водорослей на Дальнем Востоке. На Камчатке алярию регулярно выбрасывает на берег, она доступна и не требует специального промысла на глубине. У этой водоросли уже была неплохая репутация: ранее экстракт алярии показал способность активировать иммунные клетки крови, а также ускорять прорастание семян озимой пшеницы, салата, моркови и земляники.

Для нового эксперимента ученые собрали водоросли в конце октября (именно в это время в них фиксируется максимальное содержание биологически активных веществ) и создали из пластин и спорофиллов алярии водный экстракт, который затем разбавили до разных концентраций — от 6 до 20%.

Эксперименты показали: оптимальной оказалась концентрация 12%. При ней общая длина проростков увеличилась в пять раз по сравнению с контрольной группой (15,66 см против 3,07 см), а корни выросли вдвое. Более того, скорость роста корней с четвертого по десятый день была втрое выше, чем у обычных растений. У проростков появились множественные боковые корешки с ответвлениями второго порядка и обильные корневые волоски, которые улучшают водное питание.

«Водные экстракты Alaria esculenta содержат ростостимулирующие вещества, которые при правильно подобранных концентрациях могут значительно ускорять формирование корневой системы и надземной части растений. Важно, что эффект очень избирателен: при более высоких концентрациях экстракта положительное воздействие исчезает и даже может тормозить развитие. Диапазон эффективности очень узкий, и это нужно учитывать при разработке препаратов», — отметила ведущий научный сотрудник лаборатории биогеохимии и рекреационных ресурсов КамГУ им. Витуса Беринга Нина Клочкова.

Работа выполнена в рамках гранта Российского научного фонда.

Ранее врач рассказала, как сон связан со здоровьем печени.

 
