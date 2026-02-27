Спасение похищенной в Смоленске девочки и задержание преступника сняли на видео

МВД опубликовало видео задержания подозреваемого в похищении девочки в Смоленске

МВД России в своем Telegram-канале опубликовало видеозапись задержания мужчины, подозреваемого в похищении девятилетней девочки в Смоленске.

На записи показано, как девочку в сопровождении выводят из подъезда многоквартирного дома. Во второй части видео запечатлено, что подозреваемого задержали и надели на него наручники.

До этого сообщалось, что подозреваемый в похищении девятилетней девочки отказался давать показания и потребовал предоставить ему адвоката.

26 февраля правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в похищении девятилетней школьницы в Смоленске. Сейчас с ним работают следователи.

По данным RT, мужчина мог полгода следить за ребенком. Его машину мама девочки видела осенью возле школы, где училась дочь.

Девятилетняя школьница вышла из дома утром 24 февраля и исчезла. Как сообщал Life со ссылкой на SHOT, пропавшую нашли в одном из гаражей. Волонтер услышал, как кто-то зовет маму. Помимо ребенка, внутри гаража якобы были двое мужчин.

Ранее сообщалось, что мальчик, которого сотни людей двое суток искали на Сахалине, все это время прятался дома.