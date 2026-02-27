Движение транспорта ограничили у ЖК «Янтарный» в Москве из-за пожара

Движение транспортных средств по улице Ляпидевского в Москве ограничили в связи с возгоранием в ЖК «Янтарный» на улице Лавочкина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«На месте работают оперативные службы города», — говорится в заявлении.

В департаменте попросили водителей выбирать пути объезда. Также там добавили, что в данный момент специалисты выясняют обстоятельства произошедшего ЧП.

Утром 27 февраля газета «Известия» со ссылкой на источник сообщила, что огонь охватил квартиру на 21-м этаже жилого дома на улице Лавочкина на севере Москвы. Пламя распространилось на площади 90 квадратных метров, к текущему моменту сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорание. В квартире на момент пожара находились мать и дочь. Несовершеннолетней потребовалась госпитализация, женщину забрали правоохранители.

По данным Telegram-канала SHOT, пострадал 10-летний ребенок. Его состояние оценивается как тяжелое. Также журналисты уточнили, что вспыхнувшая квартира расположена в ЖК «Янтарный».

Ранее в центре Москвы загорелся 109-летний жилой дом.