Названы последствия лимита на внесение наличных через банкомат

Лимит на внесение наличных через банкоматы может ударить по самозанятым и россиянам, продающим имущество. Об этом «Газете.Ru» сообщил доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

Минфин в конце января начал обсуждать ограничение на внесение наличных через банкоматы и другие устройства самообслуживания. Банки могут обязать отказывать физлицам в пополнении счетов и вкладов, если сумма превышает 1 млн рублей в месяц. Инициатива рассматривается как часть мер по «обелению» экономики. В случае принятия закона вступление в силу могут отложить примерно на 180 дней, чтобы кредитные организации успели доработать системы и регламенты.

«Крупные суммы могут переводиться через операции с юрлицами, покупку активов, криптовалюты, обменные схемы или дробиться по разным счетам и банкам. Возможен и уход в наличный оборот. Поэтому сама по себе мера снижает привлекательность банкоматов как инструмента в рамках крупных нелегальных схем, но не устраняет проблему полностью.

«По дороге» ограничения могут затронуть самозанятых, индивидуальных предпринимателей и малый бизнес в торговле и услугах, где часть выручки по-прежнему формируется наличными. Неудобства возможны у граждан, продающих имущество, а также у клиентов банков без развитой сети отделений, особенно в малых населенных пунктах», — отметил Шедько.

По его словам, при этом контроль операций с наличными свыше 1 млн рублей уже предусмотрен действующим законодательством, и дополнительный лимит может оказаться избыточным для добросовестных клиентов.

Шедько допустил, что на практике лимит будет считаться в пределах календарного месяца с суммированием всех операций по пополнению через технические устройства. Ограничение не коснется внесения наличных через кассу банка при предъявлении паспорта, считает экономист. По его словам, альтернативой останутся переводы между собственными счетами и использование корпоративных сервисов для бизнеса. Для банков инициатива означает доработку IT-систем, обновление внутренних процедур и информирование клиентов, предупредил эксперт. Переходный период в 180 дней должен дать время на адаптацию, уверен Шедько.

По мнению экономиста, более точным может быть риск-ориентированный подход: вместо жесткого автоматического отказа при превышении порога возможен «софт-стоп» — операция принимается в ожидании, клиенту направляется запрос о подтверждении источника средств, а решение принимается после дополнительной аутентификации.

Сигналами могут стать нетипичная частота операций, дробление сумм, резкий рост активности у нового клиента, быстрый вывод 70–90% средств в течение одного-двух дней, концентрация переводов на ограниченный набор реквизитов, рекомендовал Шедько.

Ранее россиян предупредили о возможных блокировках переводов.