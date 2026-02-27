Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу

В пятницу москвичей и гостей столицы ожидает облачная погода и до 0°C. Об этом сообщает Гидрометцентр.
По информации синоптиков, в Москве в пятницу возможны осадки в виде снега и мокрого снега. Днем столбик термометра покажет -2...0°C. Ночью может похолодать до -3°C.
Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5–10 м/с.
В Подмосковье в пятницу будет -4...+1°C. В ночь на субботу может похолодать до -5°C.
Накануне главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в предстоящие выходные, 28 февраля и 1 марта, в Москве ожидается плюсовая температура воздуха.
Заведующий метеообсерваторией, ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко до этого говорил, что февраль обновил абсолютный рекорд по высоте сугробов в Москве, достигнув 86 см. По его словам, это «стало самым большим значением за последние 72 года».
