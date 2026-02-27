Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу

Гидрометцентр РФ: в пятницу в Москве ожидается облачная погода и около 0°C
Владимир Песня/РИА Новости

В пятницу москвичей и гостей столицы ожидает облачная погода и до 0°C. Об этом сообщает Гидрометцентр.

По информации синоптиков, в Москве в пятницу возможны осадки в виде снега и мокрого снега. Днем столбик термометра покажет -2...0°C. Ночью может похолодать до -3°C.

Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5–10 м/с.

В Подмосковье в пятницу будет -4...+1°C. В ночь на субботу может похолодать до -5°C.

Накануне главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в предстоящие выходные, 28 февраля и 1 марта, в Москве ожидается плюсовая температура воздуха.

Заведующий метеообсерваторией, ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко до этого говорил, что февраль обновил абсолютный рекорд по высоте сугробов в Москве, достигнув 86 см. По его словам, это «стало самым большим значением за последние 72 года».

Ранее москвичам рассказали, стоит ли ждать жаркого лета в 2026 году.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!