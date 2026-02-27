В Госдуме сообщили, что 6 марта будет обычным рабочим днем

Нилов: рабочий день 6 марта не будет сокращенным

В преддверии Международного женского дня сокращение продолжительности рабочего дня не предусмотрено. Об этом заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Таким образом, пятница, 6 марта, останется обычным рабочим днем стандартной продолжительности», — сказал депутат, отметив, что такая регламентация помогает сохранять стабильность производственного процесса.

Нилов также напомнил, что праздничные выходные в марте продлятся три дня — с 7 по 9 марта. По его словам, это создает отличные условия для семейного торжества и чествования женщин.

Как рассказала доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова, если мужчина не поздравил с 8 Марта, нужно спокойно проговорить с ним проблему и дать «инструкцию» для дальнейших действий, а не устраивать скандал, который усугубит ситуацию.

