Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Спецпредставитель президента РФ прокомментировал показания Клинтон по делу Эпштейна

Дмитриев сомневается, что Хиллари Клинтон не помнит встреч с Эпштейном
Jacquelyn Martin/AP

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев подверг сомнению слова бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон о том, что она не помнит, чтобы когда-либо встречалась с финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом он написал в соцсети X.

В качестве доказательства обратного он привел скриншот электронной переписки Эпштейна и бывшего-советника дипломатического подразделения Елисейского дворца Оливье Колома от 2013 года.

В нем дипломат уточняет у финансиста, сможет ли он организовать неприметную встречу между «Сарко» (возможно, подразумевается экс-президент Франции Николя Саркози) с Хиллари Клинтон в Нью-Йорке.

В ответ на письмо Эпштейн отметил, что скрытую встречу с Хиллари будет непросто организовать, но уточнил, когда необходимо ее провести.

До этого Клинтон заявила, что не знала о преступлениях финансиста Джеффри Эпштейна и не посещала его остров.

В январе бывший президент США Билл Клинтон и американский экс-госсекретарь Хиллари Клинтон отказались от дачи показаний в рамках расследования дела финансиста Джеффри Эпштейна.

Ранее в Белом доме одной фразой оценили фотографию Клинтона в джакузи из файлов Эпштейна.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!