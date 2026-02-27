Дмитриев сомневается, что Хиллари Клинтон не помнит встреч с Эпштейном

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев подверг сомнению слова бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон о том, что она не помнит, чтобы когда-либо встречалась с финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом он написал в соцсети X.

В качестве доказательства обратного он привел скриншот электронной переписки Эпштейна и бывшего-советника дипломатического подразделения Елисейского дворца Оливье Колома от 2013 года.

В нем дипломат уточняет у финансиста, сможет ли он организовать неприметную встречу между «Сарко» (возможно, подразумевается экс-президент Франции Николя Саркози) с Хиллари Клинтон в Нью-Йорке.

В ответ на письмо Эпштейн отметил, что скрытую встречу с Хиллари будет непросто организовать, но уточнил, когда необходимо ее провести.

До этого Клинтон заявила, что не знала о преступлениях финансиста Джеффри Эпштейна и не посещала его остров.

В январе бывший президент США Билл Клинтон и американский экс-госсекретарь Хиллари Клинтон отказались от дачи показаний в рамках расследования дела финансиста Джеффри Эпштейна.

Ранее в Белом доме одной фразой оценили фотографию Клинтона в джакузи из файлов Эпштейна.