Стало известно, почему россияне скрывают подработку

Эксперт Роскачества Ганькина: россияне скрывают подработку из-за боязни санкций
Каждый третий россиянин скрывает подработку от основного работодателя из-за боязни санкций. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

«Ключевой мотив — страх, что руководство сочтет сотрудника менее лояльным или заподозрит, что он «не выкладывается» на основной работе. Многие опасаются обвинений в конфликте интересов или снижения доверия. При этом Трудовой кодекс не содержит прямого запрета на совместительство. Внешнюю занятость, за редким исключением — например, для руководителей организаций, спортсменов и тренеров, — не нужно согласовывать с основным работодателем. Однако, если в трудовом договоре есть пункт о неконкуренции или неразглашении, скрытая работа у конкурентов может стать основанием для увольнения. По данным опросов, в 20–30% случаев в «белых» компаниях сотрудники уже открыто говорят о параллельных проектах, и бизнес относится к этому спокойно, если не страдает основной результат», — отметила Ганькина.

По ее словам, совмещение занятости становится устойчивой моделью — несколько источников дохода сегодня есть примерно у 75% россиян. Это уже не экстренная мера, а стратегия управления личными финансами, пояснила эксперт. По ее словам, особенно типична такая практика для бюджетной сферы с дефицитом кадров — здравоохранения, образования и науки, где врачи и преподаватели работают на полторы-две ставки.

В коммерческом секторе чаще всего подрабатывают бухгалтеры и финансисты, менеджеры по продажам, сотрудники удаленной поддержки и доставки, добавила Ганькина. В IT к дополнительным проектам относятся лояльно — они позволяют сотруднику наращивать компетенции, подчеркнула эксперт.

Ранее стало известно, сколько россиян хотят сменить работу.

 
