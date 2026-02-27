Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

В России изменили правила перевозки детей в самолетах

С 1 марта в России авиакомпании получат право сопровождать детей до 18 лет
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

Россияне смогут оформить перевозку детей до 18 лет под наблюдением авиакомпании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на новую редакцию Федеральных авиационных правил.

Ранее такая услуга распространялась только на детей младше 16 лет.

Согласно обновленным правилам, по просьбе родителей, усыновителей, опекунов или попечителей перевозка под наблюдением перевозчика сможет распространяться на детей до 18 лет. Документ вступит в силу с 1 марта.

В правилах также указано, что пассажиры старше 12 лет имеют право совершать перелеты без сопровождения.

С 1 марта также скидка 50% на авиабилеты по России будет распространяться на детей в сопровождении любого взрослого, а не только родителей. Уточняется, что ребенок и сопровождающий его взрослый должны быть оформлены в одном бронировании.

В январе 2025 года была нормативно установлена скидка в 50% для детей от 2 до 12 лет, которые летят с родителем.

Ранее в России предложили ввести новые льготы для родителей школьников.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!