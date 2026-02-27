В России изменили правила перевозки детей в самолетах

С 1 марта в России авиакомпании получат право сопровождать детей до 18 лет

Россияне смогут оформить перевозку детей до 18 лет под наблюдением авиакомпании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на новую редакцию Федеральных авиационных правил.

Ранее такая услуга распространялась только на детей младше 16 лет.

Согласно обновленным правилам, по просьбе родителей, усыновителей, опекунов или попечителей перевозка под наблюдением перевозчика сможет распространяться на детей до 18 лет. Документ вступит в силу с 1 марта.

В правилах также указано, что пассажиры старше 12 лет имеют право совершать перелеты без сопровождения.

С 1 марта также скидка 50% на авиабилеты по России будет распространяться на детей в сопровождении любого взрослого, а не только родителей. Уточняется, что ребенок и сопровождающий его взрослый должны быть оформлены в одном бронировании.

В январе 2025 года была нормативно установлена скидка в 50% для детей от 2 до 12 лет, которые летят с родителем.

