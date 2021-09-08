Силуанов заявил, что экономический кризис из-за пандемии еще не миновал

Экономический кризис в стране, который был вызван пандемией коронавирусной инфекции, пока еще не закончен. Об этом в эфире «Россия 24» сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

«Мы не можем так говорить, что кризис полностью миновал, конечно, поскольку кризисные явления и вопрос пандемии еще не сняты с повестки дня», — пояснил он.

До этого эксперты оценили, сможет ли государство ускорить экономический рост. По оценке Федеральной антимонопольной службы, перед кризисом 1998 года доля государства в экономике России составляла примерно в 25%, в 2008 году она выросла до 40-45%, к 2013 году превысила 50%, а в 2017-2018 годах, по экспертным оценкам, доля госсобственности может превышать 60-70%.

Также Силуанов не исключил предоставление Россией финансовой поддержки Белоруссии. В настоящий момент объем средств, которые могут быть выделены Москвой Минску, не уточняется.