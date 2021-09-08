Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Росгвардия возмутилась матерящимися «омоновцами» в театральной постановке 15:46
Тело погибшего главы МЧС Зиничева сегодня спецрейсом доставят в Москву 15:45
Лобода объяснила свой переезд в Европу 15:43
Экс-игрок ЦСКА: Карпин сам этой игрой недоволен, клубы должны помогать сборной 15:43
Арестович объяснил свою мысль о том, что афганцы умнее украинцев 15:41
Ученые открыли в Узбекистане хищного динозавра размером с автобус 15:38
Андреасян пообещал засудить Кудрявцеву из-за шутки 15:38
Вице-губернатор Подмосковья назвал основную причину взрыва в Ногинске 15:37
Власти Украины одобрили санкции против 24 компаний и шести человек за Крымский мост 15:35
Появились подробности гибели главы МЧС Зиничева 15:33

Силуанов заявил, что экономический кризис из-за пандемии еще не миновал

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Экономический кризис в стране, который был вызван пандемией коронавирусной инфекции, пока еще не закончен. Об этом в эфире «Россия 24» сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

«Мы не можем так говорить, что кризис полностью миновал, конечно, поскольку кризисные явления и вопрос пандемии еще не сняты с повестки дня», — пояснил он.

До этого эксперты оценили, сможет ли государство ускорить экономический рост. По оценке Федеральной антимонопольной службы, перед кризисом 1998 года доля государства в экономике России составляла примерно в 25%, в 2008 году она выросла до 40-45%, к 2013 году превысила 50%, а в 2017-2018 годах, по экспертным оценкам, доля госсобственности может превышать 60-70%.

Также Силуанов не исключил предоставление Россией финансовой поддержки Белоруссии. В настоящий момент объем средств, которые могут быть выделены Москвой Минску, не уточняется.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Он для нас пример. Вечная память настоящему герою»
Глава МЧС Евгений Зиничев и режиссер Александр Мельник погибли в Норильске
Взрыв газа в Ногинске. Что известно на данный момент
Жертвами взрыва газа в Ногинске стали два человека, 15 пострадали
Пошла на повышение: Канделаки покинула «Матч ТВ»
Тина Канделаки назначена заместителем гендиректора «Газпром-медиа»
Лавров заявил, что действие «прививки от нацизма» после Второй мировой войны ослабевает
Учительница рассказала об убитых в Кузбассе девочках
Собянин внес поправки об усилении ответственности за нарушение тишины автомобилистами
Появились подробности гибели главы МЧС Зиничева
Новости и материалы
Росгвардия возмутилась матерящимися «омоновцами» в театральной постановке
Тело погибшего главы МЧС Зиничева сегодня спецрейсом доставят в Москву
Лобода объяснила свой переезд в Европу
Экс-игрок ЦСКА: Карпин сам этой игрой недоволен, клубы должны помогать сборной
Арестович объяснил свою мысль о том, что афганцы умнее украинцев
Ученые открыли в Узбекистане хищного динозавра размером с автобус
Андреасян пообещал засудить Кудрявцеву из-за шутки
Вице-губернатор Подмосковья назвал основную причину взрыва в Ногинске
Власти Украины одобрили санкции против 24 компаний и шести человек за Крымский мост
Экс-футболист ЦСКА Масалитин — о сборной России: команда была не готова
В Росздравнадзоре рассказали, сколько заболевших COVID-19 среди непривитых
Экс-футболист ЦСКА Новиков: в сборной должны быть игроки на замену травмировавшимся
Представлена по-настоящему беспроводная зарядка для четырех гаджетов
Экс-футболист ЦСКА: в сборной России нет ведущих игроков
В Европе цена на газ достигла максимума
Талибы* избили участниц акции протеста в Кабуле
Глава Бурятии заразился коронавирусом
Оскорбивший юриста Илья Соболев выплатит крупный штраф
Все новости
«В этом случае следует немедленно обратиться к врачу»
Назван самый опасный симптом коронавируса
«Кричали в обледенелых подъездах — все тише и тише»
Как возникло кольцо блокады Ленинграда 80 лет назад
«Игры у команды нет»: что говорили после победы России над Мальтой
Валерий Карпин считает, что сборная выполнила задачу минимум
Переписки пользователей WhatsApp можно читать. Раскрыта лазейка в системе
WhatsApp разрешает читать сообщения модераторам после жалоб пользователей
«Угроза инфраструктуре в масштабах страны»
«Ведомости»: «Яндекс» подвергся крупнейшей DDoS-атаке в истории Рунета
«Начнем с любимого чая моей бабушки»
Рогозин предложил Маску исследовать Вселенную, потом они обсудили чай
Глава МЧС Евгений Зиничев погиб в Норильске
«Неизвестно, что у педофила в голове, когда он выходит на свободу»
Криминологи назвали бесполезными меры по борьбе с педофилами, предложенные депутатами
«Может, ты не боец, а водопроводчик? Приcылай паспорт»
Источник CNN рассказал, как Вашингтон помогал Киеву в операции с подставной ЧВК
«Пляски на костях»: потомки репрессированных потребовали отменить спектакль на мемориале
Режиссер спектакля на мемориале жертвам репрессий объяснила выбор места
«Буря на Кавказе». Как Армения и Азербайджан сражались в Карабахе
Эксперты оценили действия армянской и азербайджанской армий в войне в Карабахе
Сплошные боевики: кто возглавил Афганистан при талибах*
Талибан* объявил состав временного правительства Афганистана
«Лишение государственных наград Украины»
Владимир Зеленский ввел персональные санкции против подполковника российской армии
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях