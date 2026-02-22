Король Британии одобрил доступ к документам по делу о связях Эндрю и Эпштейна

Король Британии Карл III разрешил доступ правоохранителям к документам для расследования по делу о связях его брата Эндрю Маунтбеттена-Виндзора с финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает издание Observer со ссылкой на источники.
«Король дал разрешение сотрудникам Букингемского дворца предоставить полиции, расследующей дело Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, доступ к файлам и документам», — говорится в материале.
Следователи смогут изучить документы и электронную переписку, а также правительственные файлы, касающиеся его работы в качестве торгового представителя Британии.
При этом один из источников в королевской семье отметил: существует опасность обнаружения следователями того, что высокопоставленные сотрудники Букингемского дворца «знали о том, что делал Эндрю, и скрывали это».
Накануне The Wall Street Journal (WSJ) написала, что причиной ареста брата британского короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, вероятно, были не обвинения в сексуальных домогательствах, а то, что он делился конфиденциальными правительственными отчетами с финансистом Джеффри Эпштейном.
Ранее глава британских антимонархистов усомнился, что экс-принца Эндрю посадят в тюрьму.