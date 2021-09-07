CМИ: Британия может начать нормировать потребление газа из-за «Северного потока — 2»

Британским властям, возможно, придется ограничить потребление газа гражданами из-за газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает газета Daily Express.

Как пишет издание, Москва может задержать поставки топлива в Соединенное Королевство, что приведет к энергетическому кризису. «Северный поток — 2» в статье называют «оружием» российского президента Владимира Путина.

Хотя британское правительство объявило о поэтапном отказе от ископаемого топлива, страна пока не может обойтись без газа, особенно зимой, приводит Daily Express слова экспертов. Они отметили, что Британия «более уязвима перед кризисом поставок газа», чем другие государства Европы.

Газета утверждает, что сделка, которую заключили президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель, только «укрепила зависимость Европейского союза (ЕС) от российского газа».

Вашингтон и Берлин объявили о достижении соглашения по «Северному потоку – 2». В соответствии с договоренностью сторон, в случае попыток России «использовать энергию в качестве оружия или совершить дальнейшие агрессивные действия против Украины» Германия обязуется принять меры для ограничения экспортных возможностей Москвы.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что администрация президента США Джо Байдена понимает невозможность приостановки проекта «Северный поток — 2».