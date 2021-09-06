Лавров заявил о начале работы «Северного потока — 2» в ближайшие дни

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что газопровод «Северный поток — 2» заработает через несколько дней, передает «Интерфакс».

«Он достроен будет через несколько дней, работать начнет», — сказал он.

Ранее Лавров заявлял, что власти США понимают, что остановить проект газопровода невозможно.

О скором завершении строительства «Северного потока --2» также говорил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.