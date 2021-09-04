В России расширен список профессий, наиболее востребованных в экономике

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении списка профессий и специальностей среднего профессионального образования, которые нужны для модернизации и развития экономики. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

«В обновленный перечень добавлено 55 специальностей и 35 профессий, в том числе в области робототехники, логистики, медицины, сельского хозяйства, строительства, туризма, социальной сферы и сферы обслуживания», — уточнили в пресс-службе.

В список включили следующие специальности: «Дошкольное образование», «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Агрономия», «Аддитивные технологии», «Гостиничное дело», а также «Эксплуатация беспилотных авиационных систем».

Также в перечень занесли специальность «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома».

Среди профессий, важных для развития экономики, есть «Графический дизайнер», «Дефектоскопист», «Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства», «Мастер растениеводства» и ряд других.

Теперь студены учебных заведений, которые получают профессию или специальности из реестра, смогут претендовать на стипендии властей России.

Предполагается, что победители будут получать до 4 тыс. рублей ежемесячно.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что надо усовершенствовать систему оплаты труда учителей.