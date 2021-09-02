«Роснефть» попросила предоставить ей возможность поставлять газ по «Северному потоку — 2»

Компания «Роснефть» направила в правительство обращение с просьбой предоставить ей возможность экспортировать трубопроводный газ. Об этом журналистам рассказал вице-премьер РФ Александр Новак, сообщает ТАСС.

«Такое обращение есть, оно в правительстве РФ. Ожидаем мнения наших министерств, затем будет обсуждаться в правительстве», — сказал он.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Ранее глава Минэнерго Николай Шульгинов во время брифинга в рамках ВЭФ-2021 сообщил, что возможный допуск «Роснефти» к экспорту трубопроводного газа находится на стадии обсуждения.

Накануне официальный представитель партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре, комментируя решение немецкого суда не освобождать «Северный поток — 2» от газовой директивы Европейского союза, заявил, что перераспределять уже вложенные средства в другие правовые рамки значит нарушать права инвесторов.