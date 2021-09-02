Эксперт рассказал, как изменятся сроки доставки AliExpress в России

AliExpress все активнее локализует бизнес в России, что подтверждает серьезность намерений компании на российском рынке, рассказал «Газете.Ru» президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.

«Строительство фулфилмента — подтверждение серьезности намерений работать на российском рынке. В то же время у маркетплейсов сегодня очень жесткая конкуренция, поэтому они должны моментально реагировать на любые запросы клиентов», — говорит Соколов.

AliExpress Россия ранее заявила об открытии собственного фулфилмент-центра в Подмосковье с общей площадью не менее 200 тыс. квадратных метров. Он будет обрабатывать заказы локальных продавцов — это должно обеспечить доставку товаров на следующий день после оформления заказа.

Как отмечает глава отраслевой ассоциации онлайн-ритейлеров, сейчас все компании из сектора e-commerce активно инвестируют в логистику: клиенты не хотят долго ждать заказа, поэтому практически все игроки делают ставку на развитие и строительство собственных распределительных и логистических центров: наличие товаров «под рукой» позволяет лучше организовать сервис доставки, который сегодня является одним из самых важных параметров в e-commerce, рассуждает Соколов.

За прошедший год общие объемы e-commerce увеличились на 58,5%, (по сравнению с 2019 г.), достигнув 3,2 трлн рублей. При этом на внутренний онлайн-рынок пришлось 2,78 трлн руб., и этот показатель на 92% превышает объем локальной интернет-торговли за 2019 год. По прогнозам, итогом 2021 года может быть общий рост на 25% (4,01 трлн), при этом заметное увеличение снова будет наблюдаться на внутреннем рынке, до 30%.