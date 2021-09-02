Путин заявил о необходимости увеличения числа льготных рейсов на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин завил о необходимости увеличения числа рейсов с льготными авиабилетами между Дальним Востоком и Центральной Россией. Об этом сообщает ТАСС.

«Льготные авиабилеты должны быть доступны для жителей всех дальневосточных регионов в течение всего календарного года», — сказал глава государства на совещании по вопросам социально-экономического развития округа, которое проводится на полях Восточного экономического форума.

Он добавил, что число льготных рейсов необходимо увеличить, особенно в периоды высокой нагрузки.

Также Путин назвал недопустимым тот факт, что в ряде регионов были сбои с льготными билетами на полетами по этому направлению.

Ранее россияне назвали приемлемую для них стоимость путешествия на Дальний Восток.