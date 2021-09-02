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Путин держит тему инфляции на личном контроле

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин держит тему инфляции на личном контроле, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Вы знаете, что тему инфляции президент держит под постоянным контролем, личным контролем. Эта тема, которую он обсуждает с руководством правительства на регулярной основе», — заявил представитель Кремля.

При этом он спрогнозировал возвращение инфляции в заданные рамки.

«Есть основания быть уверенными в том, что благодаря мерам, которые предпринимают и Центробанк, и правительство, уже в обозримой перспективе инфляция вернется в те рамки, которые были изначально заданы», — отметил Песков.

По его словам, Россия как участник мировых экономических процессов не может быть полностью защищена от мировой инфляции, однако принимаемые меры поспособствуют сохранению макроэкономической стабильности.

Ранее Путин заявил, что фактическая инфляция сегодня год к году составляет 6,5%. Он подчеркнул, что в этой ситуации действия правительства и Центрального банка адекватны.

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