Представитель президента заявил об исключительной экологичности «Северного потока — 2»

Газопровод «Северный поток — 2» является главным образом экологическим проектом, а не политическим или коммерческим. Об этом заявил специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), передает ТАСС.

«Вы знаете, какие дискуссии идут вокруг «Северного потока — 2». Идет бесконечный спор, политический это проект или это коммерческий проект, но забывают одну из главных вещей — это экологический проект» — сказал Иванов.

Он подчеркнул, что газопровод поможет уменьшить нагрузку на окружающую среду за счет того, что он на 2 тыс. км короче сухопутного маршрута, а при его строительстве применяется экологичный материал.

«Металл совершенно другой, потому что старый металл выбрасывает СО2 гораздо больше. Компрессоров на всем протяжении маршрута «Северного потока — 2» в два раза меньше, и это современнейшие компрессоры», — отметил спецпредставитель президента.

Ранее в бундестаге назвали абсурдными требования газовой директивы к «Северному потоку — 2».

25 августа Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил апелляцию Nord Stream 2 AG в споре о выводе проекта из-под Газовой директивы Евросоюза. Суд оставил в силе решение Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA, немецкий регулятор в сфере энергетики), которое признало газопровод не соответствующим третьему энергопакету ЕС.

В соответствии с этим требованием «Газпром» может использовать только половину заявленной мощности газопровода в 55 млрд куб. м в год. В Nord Stream 2 AG называли газовую директиву дискриминационной.