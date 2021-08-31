«Аэрофлот» назвал дату начала полетов на египетские курорты

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила об открытии продажи билетов на прямые регулярные рейсы на египетские курорты Хургаду и Шарм-эль-Шейх, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Полеты по этим направлениям начнутся 1 октября.

Как сообщалось ранее, девять российских авиакомпаний начнут совершать регулярные рейсы из России в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. На курорты начнут летать «Аэрофлот», S7, «Россия», «Уральские авиалинии», Azur air, Nordwind, «Икар», Red Wings, и «Ямал».

Авиакомпаниям будет предоставлено право осуществлять один рейс в неделю на каждом маршруте в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Также на маршрутах Москва — Хургада и Москва — Шарм-эль-Шейх увеличится количество рейсов, с 5 до 15 рейсов в неделю.

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