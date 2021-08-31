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Стало известно, кто из россиян чаще всего покупает страхование жизни

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Сейчас в России наблюдаются две основные категории людей, которые страхуют здоровье и жизнь — это ипотечники и те, кто опасается пандемии и последствий заболевания, рассказал «Газете.Ru» руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«По убеждению страхуемых, последствия COVID-19 могут сделать их инвалидами и лишить трудоспособности. Обе группы — ипотечники и опасающиеся пост-эффектов от ковида — состоят из разных возрастных категорий, уровней достатка, сфер деятельности», — сказал эксперт.

Между тем заемщики с кредитами под залог жилья — это основная группа приобретателей полисов страхования жизни. Как правило, полисы покупаются в «добровольно-принудительном» порядке: в случае какого-либо происшествия с заемщиком страховой платеж полностью покроет ипотечный кредит, и квартира достанется не банку, а родственникам заемщика в случае его смерти. Тот же самый сценарий происходит по потере работы или получению инвалидности. При этом банки повышают проценты по кредиту как минимум на 1 пункт при отсутствии страховки, а иногда рост доходит до 4 п. п., отмечает Коган.

Еще одна, самая немногочисленная группа приобретателей страховок жизни и здоровья — туристы: в некоторые страны невозможен въезд без страхования жизни на время путешествий, к примеру, в США или страны Шенгенской зоны, отметил он.

Юристы напоминают, что при заключении любого договора страхования надо обратить внимание на наличие всех существенных условий, иначе договор будет признан незаключенным и человек останется без страховки в самый неподходящий момент. К таким условиям относят: сведения о застрахованном лице, подробное описание страховых случаев, размер страховой суммы, срок действия договора.

«Нужно проверить сведения о выгодоприобретателе при наступлении страхового случая, о случаях, не признаваемых страховыми, о страховой премии, порядке ее уплаты и размере, о сроках выплаты страховой суммы при наступлении случая, перечень документов, представляемых при наступлении случая, о порядке оформления факта наступления страхового случая, об ответственности сторон и т.д.», — заявил юрист гражданско-правового департамента фирмы «Клифф» Дмитрий Куликов.

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