Единовременные школьные выплаты получили 99,5% детей

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получили 99,5% школьников. Об этом сообщает ТАСС.

Всего единовременную выплату должны получить 20,4 детей. На текущий момент она была осуществлена в отношении 20,3 млн несовершеннолетних на общую сумму 202,8 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 2 августа единовременную выплату в 10 тысяч рублей на ребенка получили родители 17,4 миллиона детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Изначально перечислять выплаты правительство намеревалось с 16 августа. Однако президент Владимир Путин поручил начать перечислять средства раньше — «чтобы люди могли не спеша подготовиться к 1 сентября». Общая сумма денег, выделенных из бюджета на выплаты, превышает 200 млрд рублей.