Во Владивостоке из-за ВЭФ ограничат движение автомобилей, самолетов и кораблей

Во Владивостоке в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) усиливают меры безопасности — планируется ограничить наземный, воздушный и морской транспорт. Об этом сообщается на сайте правительства Приморского края.

«С 30 августа по 4 сентября — запрет на парковку, а также въезд крупногабаритных транспортных средств и автомобилей, перевозящих опасные грузы, на дороги острова Русский», — говорится в пресс-релизе.

Крупногабаритных транспортных средства будут допускаться на остров только с целью доставки грузов для ВЭФ. Водители смогут попасть туда с 23:00 до 07:00 по местному времени.

Кроме того, с 1 по 4 сентября закроют воздушное пространство над Владивостоком. Появляться в небе над столицей Приморья разрешат с целью обеспечения безопасности, чартерным самолетам и вертолетам, следующим по центральному расписанию и доставляющим участников форума, а также воздушным суднам, полеты которых согласованы с Федеральной службой охраны.

В эти дни прекратится и навигация в акваториях бухт Аякс, Парис и Новик. Исключение составят суда, задействованные в мероприятиях ВЭФ, пассажирские и специальные спасательные суда, а также корабли, оказывающие экстренную медицинскую помощь.

Также 2 сентября с 14:00 до 19:00 закроются пролив Босфор Восточный с прилегающими к нему акваториями и прибрежные воды острова Шкота — от Токаревского маяка до мыса Бурный.

Ранее стало известно, что в ВЭФ примет участие президент России Владимир Путин.