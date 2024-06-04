Звезда «Приключений Электроника» назвал неблагодарным Ивара Калныньша

Народный артист России Юрий Чернов назвал своего латвийского коллегу Ивара Калныньша неблагодарным после высказываний артиста о России. Слова звезды «Приключений Электроника» передает aif.ru.

«Ивар, как тебе не стыдно? Что-то ты нас агрессорами не называл, когда получал гонорары в России... Тебе здесь давали работу. Тебя здесь любили. Зачем ты так себя некрасиво ведешь?», — возмутился актер.

Чернов считает, что Калныньш «переобулся в воздухе» во время своего последнего интервью. Он заявил, что подобные высказывания актер сделал из-за того, что «захотел кушать». Чернов добавил, что Калныньшу сделали «много хорошего в России» и напомнил о многочисленных отечественных проектах, в которых участвовал знаменитость, — наподобие шоу «Последний герой» и «Танцы на льду».

Недавно Калныньш в разговоре с RTVI заявил, что Россия от него отказалась. Он заявил, что ему не дали визу еще до начала СВО. Звезда вспомнил, что ему предлагали теневые варианты, как попасть в Россию. Однако актер с тревогой вспомнил о тех предложениях и порадовался, что не попытался открыть «маленькие дверцы в стене Кремля».

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