«Болезненная тема»: Шаляпин объяснил обиду Терлеевой на Яну Чурикову

Певец Прохор Шаляпин в интервью YouTube-каналу «Архив» объяснил, почему певица Лена Терлеева обиделась на Яну Чурикову.

«Это болезненная тема для Лены Терлеевой. Она, безусловно, бриллиант нашей эстрады в плане вокала, внутреннего мира, ощущения музыки. Она легко могла бы стать на сегодняшний день Ларисой Долиной, ничуть не хуже», — подчеркнул Шаляпин.

Он считает, что по своей природе Терлеева является добрым и чутким человеком. Поэтому она склонна обижаться на некоторые вещи, на которые Шаляпин даже не обратил бы внимания.

В одном из выпусков своего шоу Яна Чурикова призналась, что считает творческую судьбу выпускницы второй «Фабрики звезд» Лены Терлеевой примером «личной трагедии». По мнению ведущей, у Терлеевой, которая заняла второе место в проекте, были все шансы стать одной из самых успешных исполнительниц отечественной эстрады, но карьера певицы у нее так и не сложилась.

После этого Терлеева возмутилась словам Чуриковой и отметила, что телеведущая потеряла «человечность». Она убеждена, что у людей разное понимание «большой звезды».

Ранее Шаляпин заявил об обиде на Аллу Пугачеву из-за «Фабрики звезд».