Западные партнеры Украины не в силах помочь ей преодолеть дефицит планирующих авиабомб и добиться в этом вопросе паритета с Россией. К такому выводу пришел американский военный обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс.

Согласно информации издания, самолеты Вооруженных сил (ВС) России ежемесячно сбрасывают порядка 3 тыс. планирующих бомб, украинские самолеты — всего несколько сотен.

«Ээто лишь десятая часть бомб, которые понадобятся ВСУ, чтобы сравняться с огневой мощью ВКС России», — утверждает колумнист.

Экс подчеркнул, что Россия кратно превосходит Украину касательно количества авиационных боеприпасов. При этом, отметил эксперт, Вооруженные силы Украины (ВСУ) стараются переделать имеющиеся у них истребители под бомбардировщики.

До этого в сети появились кадры применения мощной авиабомбы ОДАБ-1500 по зданию, в котором находилось расположение украинских войск в Волчанске.

Ранее Су-34 ВКС России поразили опорный пункт ВСУ.