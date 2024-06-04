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Власти сообщают о ракетной опасности в Белгороде и Белгородской области

Гладков: в Белгороде и Белгородской области объявлена ракетная опасность

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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ракетной опасности в Белгороде и регионе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — написал Гладков.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью.

В конце мая украинский беспилотник атаковал пассажирскую газель в селе Зозули, которое находится в Борисовском районе Белгородской области.

Водитель пытался спасти пассажиров и остановился у ближайшего укрытия, в этот момент был нанесен удар. В результате пострадали пять мужчин и четыре женщины. Кроме того, после падения дрона и его детонации была повреждена кровля частного жилого домовладения, пострадавших в результате этого инцидента нет.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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