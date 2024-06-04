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Зеленский лично звонил коллегам из СНГ с просьбой приехать на конференцию в Швейцарию

Замглавы МИД РФ Галузин: Зеленский упрашивал лидеров СНГ приехать в Швейцарию

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Edgar Su/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский лично обзванивал и упрашивал лидеров стран Содружества Независимых Государств (СНГ) приехать на конференцию в Швейцарию. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Однако все коллеги из СНГ отказали Зеленскому в его приглашении. «Знаем, что никто из них на подобные уговоры не поддался», — отметил замминистра.

До этого российский активист в Австралии Семен Бойков, известный как «австралийский казак», заявил, что австралийские власти показали свое отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, отправляя на саммит мира в Швейцарию министра страхования по инвалидности.

По его словам, австралийцы высмеивают свое правительство, даже провластные СМИ пишут про выбор представителя от Австралии с долей иронии.

Телеканал ABC, согласно данным опроса, сообщал, что свыше половины опрошенных в Австралии хотели бы свернуть оказываемую их страной поддержку Украине и сосредоточиться на внутренних проблемах.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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