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Зара об уходе со сцены: «Хотела бы, но не могу»

Певица Зара заявила, что не может себе позволить уйти со сцены из-за семьи

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zara_music/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Зара призналась, что не может уйти с музыкальной сцены, поскольку она приносит звезде основной заработок. Об этом певица рассказала на подкасте «Ниче святого» от HiFi-стриминга Звук.

«Я одна воспитываю двух сыновей, и у меня родители уже пенсионеры, я не могу себе этого позволить. То есть, я, может быть, этого и хотела бы, но позволить это себе не могу», — заявила исполнительница.

Она также поделилась, что иногда может использовать в своей речи матерные слова из-за эмоционального напряжения. Она пояснила, что прибегает к «острому словцу», когда что-то не получается.

Зара назвала себя эмоциональным человеком, который пропускает все песни через себя. Она считает, что у большинства артистов «немножко расшатанная психика». По словам артистки, это позволяет им быть гибкими, исполняя различные композиции.

Среди молодых российских звезд 40-летняя знаменитость выделила певицу Люсю Чеботину, назвав ее «большой трудяжкой», которая через многое прошла.

«Люся для меня — русская Бритни Спирс, поп-принцесса. <...> Сколько каверов пела — она ведь стала известна, когда выкладывали перепевки знаменитых песен. И, вот, нашла свой стиль, стала писать», — подчеркнула звезда.

Ранее певица Ольга Орлова назвала мерзким поступок бывшего мужа Пелагеи.

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