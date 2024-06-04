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СДЭК раскрыл причину технического сбоя в работе

СДЭК подтвердил, что технический сбой в работе был вызван внешним воздействием

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Global Look Press

СДЭК назвал причиной масштабного технического сбоя «внешнее воздействие». Такое заявление распространила пресс-служба логистического оператора.

В документе обратили внимание, что к внутреннему расследованию привлекли экспертов компаний BI.ZONE, «Инфосистемы Джет» и других организаций.

«Мы можем подтвердить, что технический сбой был вызван внешним воздействием», — уточнили в заявлении.

В пресс-службе подчеркнули, что на данный момент нет оснований опасаться, что произошла утечка персональных данных. Работоспособность основной части клиентских сервисов в настоящее время уже удалось восстановить.

Представители логистического оператора призвали опираться только на подтвержденную информацию и избегать непроверенных источников. В качестве примера в сообщении привели создание бэкапов якобы раз в полгода.

«Резервное копирование данных в СДЭК производится ежедневно», — подчеркнули в заявлении.

На внеочередном заседании совета директоров СДЭК, которое запланировали на 6 июня, рассмотрят данные внутреннего расследования, делая акцент на принципах управления рисками.

Ранее в СДЭКе не подтвердили озвученную экспертами сумму ущерба от сбоя в работе.

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