Турция выразила желание вступить в БРИКС

Турция хочет вступить в БРИКС и намерена обсудить этот вопрос на нижегородском саммите стран объединения. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Хакан Фидан, его цитирует газета South China Morning Post (SCMP).

«Безусловно, мы хотели бы стать членом БРИКС. Посмотрим, как все сложится в этом году», — сказал глава МИД Турции при посещении Центра Китая и глобализации (CCG) в Пекине.

Фидан также выразил намерение посетить встречу глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новгороде, которая должна пройти в июне. Министр пояснил, что хочет обсудить вопрос вступления Турции в объединение на этом саммите.

В октябре состоится главное событие года для БРИКС — 16-й саммит объединения, который пройдет в Казани.

Ранее в Таиланде одобрили проект о намерении страны стать членом БРИКС.