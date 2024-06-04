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Стало известно, как Шестеркин повлиял на серию с «Флоридой»

Комментатор Майков: Шестеркин спас «Рейнджерс» от 0-4 против «Флориды»

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Reuters

Комментатор и автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил», а также участник популярного подкаста «Скользкий лед» Филипп Майков в комментарии для «Газеты.Ru» назвал голкипера Игоря Шестеркина и форварда Алексиса Лафренье лучшими игроками в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» в полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Флориды Пантерз».

«Единственный, кто у «Рейнджерс» был хорош, это Лафренье. Но потому что Лафренье играл во многом во флоридской манере. То есть такой пробивной силовой стиль, где-то протащить, где-то побороться, покусаться на руках, пойти напролом. Вот это Лафренье. И он против «Флориды» действительно был очень хороший. В этой серии он, наверное, был лучший. Если бы не Шестеркин у «Рейнджерс», я вообще вполне допускаю, что серия могла бы закончиться 4-0. То есть в плане вратарского перформанса это, наверное, вообще было лучшее, что я видел в этом плей-офф. И Шестеркин против «Флориды», на мой взгляд, даже перебил то, что сделал Бобровский против «Тампы». То есть его роль для «Рейнджерс», она просто крайне высока», — считает Майков.

«Флорида» победила «Рейнджерс» со счетом 4-2 по победам и теперь сыграет в финале Кубка Стэнли с «Эдмонтон Ойлерз», с таким же счетом прошедшим в другом полуфинале «Даллас Старз».

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