Российские врачи спасли женщину, которая по неизвестной причине не могла есть два месяца

Бурятские врачи спасли женщину, которая не могла принимать пищу в течение двух месяцев. Об этом рассказали в пресс-службе Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко.

Недавно в хирургическое отделение РКБ попала женщина, которая перестала есть и похудела до 45 кг. Она рассказала, что внезапно у нее развилась многократная рвота, а затем пропал и аппетит. За два месяца она побывала у разных специалистов, которые назначали ей разнообразные анализы. В итоге врачи обнаружили у пациентки критическое сужение выходного отдела желудка, однако причину этой патологии так и не смогли установить.

Ситуация стала жизнеугрожающей, и женщина оказалась на хирургическом столе. В РКБ рассказали, что ее спасли хирурги Владимир Очиров, Сергей Санжимитыпов и Баир Жамсаранов. В ходе двухэтапной операции им сначала пришлось устанавливать энтеростому — небольшое отверстие на передней брюшной стенке, куда пациентка помещала жидкую пищу следующие два месяца, а затем удалить у нее часть желудка.

«Следующим этапом хирургам нужно было восстановить естественный путь прохождения пищи — для этого пришлось удалить часть желудка, которая пострадала, предположительно, от ожога, а тонкую кишку сшили с оставшейся частью. После повторной операции пациентка начала нормально питаться и с огромной благодарностью выписалась домой», — отметили в РКБ им Н.А. Семашко.

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