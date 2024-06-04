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Стало известно, какому клубу РПЛ может помочь Артем Дзюба

Экс-футболист Деменко: Дзюба может помочь «Химкам» Талалаева

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Александр Вильф/РИА Новости

Знаменитый отечественный футболист Максим Деменко, во время профессиональной карьеры игравший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о дальнейших перспективах ушедшего из московского «Локомотива» нападающего Артема Дзюбы, заявив, что тому по силам и дальше выступать в Российской премьер-лиге.

«Уверен, Дзюба может пригодиться в новом сезоне клубам Премьер-лиге. Сейчас, например, Андрей Талалаев вывел «Химки» в РПЛ. Конечно опыт Артема – стопроцентный плюс. Другой вопрос, что в его возрасте уже тяжело. Вспоминаю себя на финише карьеры. Но за счет опыта и своего физического состояния Артем спокойно может играть», — считает Деменко.

Дзюба провел в «Локомотиве» последние полтора сезона после возвращения из турецкого «Адана Демирспор». За половину предыдущего чемпионата форвард отметился восемью забитыми мячами в 12-ти встречах, в только что завершившейся кампании 34-летний нападающий забил четыре мяча в 21-й игре. По окончании чемпионата «железнодорожники» объявили о расставании с рекордсменом сборной России по забитым мячам.

Ранее Данил Круговой заявил, что не пожалел об уходе из «Зенита» в ЦСКА.

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