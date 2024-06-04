На таксиста, высадившего участников СВО, завели уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 282 УК РФ (Возбуждение ненависти, вражды, а равно унижение человеческого достоинства) в отношении водителя такси, который высадил из машины ветеранов специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал СК.

Таким образом ведомство отреагировало на информацию из соцсетей, в которых появились сообщения об инциденте в Москве. Утверждается, что таксист сначала резко негативно высказался в отношении россиян, а потом остановился и заставил их покинуть машину.

Ситуацией заинтересовался лично глава Следкома Александр Бастрыкин, который запросил доклад о ходе расследования дела.

Инцидент произошел после того, как участники СВО вызвали машину и сели в приехавший автомобиль. Во время поездки они, по словам одного из мужчин, затронули тему теракта в «Крокус Сити Холле». В этот момент водитель-мигрант потребовал отменить поездку, после чего открыл заднюю дверь и попытался вытащить одного из пассажиров.

3 июня водитель, высадивший участников СВО, поделился подробностями произошедшего. В беседе с журналистами мужчина заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» упоминался в разговоре военных, но не был основной причиной произошедшего. Водитель решил завершить поездку после того, как клиенты изменили способ оплаты во время поездки.

Ранее сообщалось, что владелец таксопарка решил уволить водителя, высадившего бойцов СВО.